Un aroma per dentifrici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aroma per dentifrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MENTOLO

Significato/Curiosità : Un aroma per dentifrici

Il mentolo è un aroma comunemente utilizzato nei dentifrici per conferire una sensazione di freschezza e pulizia durante l'igiene orale. È una sostanza ottenuta da piante come la menta piperita e il mentolo cinese. L'aroma del mentolo è caratterizzato da una nota mentolata, che offre una sensazione di fresco e un leggero effetto rinfrescante sulla bocca. Quando utilizzato nei dentifrici, il mentolo contribuisce a ridurre la sensazione di alito cattivo e dona una sensazione di pulizia e freschezza dopo la spazzolatura dei denti. L'uso del mentolo nei dentifrici è ampiamente apprezzato dai consumatori, che associano l'aroma fresco del mentolo a una pulizia efficace e a una sensazione di igiene orale ottimale.

