Antichi strumenti a corda - Cruciverba

LIRE - CETRE - ARCILIUTI

Le "lire", "cetre" e "arciliuti" sono strumenti musicali a corda antichi e affascinanti. La "lira" è uno strumento a corde pizzicate ampiamente utilizzato nell'antica Grecia e nell'Impero Romano, con varianti regionali. Le "cetre" sono strumenti a corda tesa, diffusi in diverse culture medievali, caratterizzate da un corpo a forma di C o ovalare. Gli "arciliuti" sono strumenti rinascimentali simili alla cetra ma con un'aggiunta di corde pizzicate. Questi strumenti erano parte integrante della tradizione musicale europea e del Medio Oriente, contribuendo a creare melodie incantevoli e atmosfere ricche di storia.

