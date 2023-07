Si aggiungono nei ripieni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si aggiungono nei ripieni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ODORI

Significato/Curiosita : Si aggiungono nei ripieni

Occasione di festività e ricorrenze. in città e nei dintorni le olive ripiene si possono acquistare nei locali negozi di pasta all'uovo e gastronomie.... Emozioni, bisogni o necessità. gli odori possono anche comunemente essere chiamati profumi, con riferimento a odori piacevoli. cattivo odore e puzza vengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Si aggiungono nei ripieni : aggiungono; ripieni; Molti lo aggiungono all aperitivo; Li raggiungono le navi; Si raggiungono in volo; Si raggiungono salpando da Milazzo; Molti lo aggiungono all aperitivo; Formaggio per ripieni ; Quelli ampezzani sono ripieni di barbabietole; Come le piadine romagnole ma chiusi e ripieni ; Canestrini di pasta sfoglia ripieni fra; Cioccolatini ripieni di ciliegie sotto spirito;

Cerca altre Definizioni