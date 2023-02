United States - Cruciverba

Gli Stati Uniti d'America (comunemente indicati come Stati Uniti, in inglese: United States of America o anche solo United States; in sigla USA) sono una repubblica federale dell'America settentrionale composta da cinquanta Stati e un distretto federale. I quarantotto stati contigui e il distretto di Washington (la capitale federale) occupano la fascia centrale dell'America settentrionale tra il Canada e il Messico e sono bagnati dall'Oceano Atlantico a est ...

Sigle

Abbreviazione per ultimo scorso (l'opposto di prossimo venturo )

(l'opposto di ) Abbreviazione per Umidità Specifica

Abbreviazione per Unione Sportiva

Abbreviazione per Stati Uniti d'America

In Archeologia, nella schedatura dei dati rilevati in fase di scavo, è la sigla che sta per Unità Stratigrafica

Cinema

Noi (Us) – film del 2019 diretto da Jordan Peele

Codici

US – codice vettore IATA di US Airways

US – codice ISO 3166-1 alpha-2 degli Stati Uniti d'America

US – codice ISO 3166-2:CZ della Regione di Ústí nad Labem (Repubblica Ceca)

US – codice ISO 3166-2:SV di Usulután (El Salvador)

Geografia

Us – comune francese della Val-d'Oise

Us – comune francese della Val-d'Oise
Us – fiume della Russia siberiana

Informatica

.us – dominio di primo livello degli Stati Uniti d'America

Letteratura

Noi (Us) – romanzo di Richard Mason del 2004

Musica

Us – album di Nick Kamen del 1988

Us – album di Peter Gabriel del 1992

Us – canzone di Regina Spektor del 2004

Us – singolo di James Bay del 2018

