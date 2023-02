Lo Stato con Damasco - Cruciverba

Lo Stato di Damasco (in francese État de Damas, in arabo: ) è stato uno stato creato nel 1920, dopo la conferenza di Sanremo e la sconfitta del regno di Siria in seguito alla guerra franco-siriana, dal generale francese Henri Gouraud in qualità di Commissario per il Levante, applicando le regole del mandato francese della Siria.

La Siria (in arabo: , Suriya) ufficialmente Repubblica Araba di Siria (in arabo: , al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya), è uno Stato del Vicino Oriente, in Asia occidentale, vasto 185180 km² e con 18 529 787 abitanti. La capitale è Damasco.