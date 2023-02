Sigla di Oristano - Cruciverba

Le sigle automobilistiche italiane sono codici di due lettere che identificano le province (o città metropolitane) nelle targhe d'immatricolazione dell'Italia. L'uso della sigla automobilistica, introdotto nel 1927, si è poi diffuso anche in altri settori (soprattutto quello postale, ma poi anche nell'ambito anagrafico e fiscale) per rappresentare la provincia, ad esempio per accompagnare tra parentesi i nomi delle località e specificarne la collocazione geografica. Di solito la sigla ...

Sigle

Operational Research – ricerca operativa

L'Osservatore Romano

Codici

OR – codice vettore IATA di Arkefly

or – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua oriya

OR – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Ourense (Spagna)

OR – codice ISO 3166-2:IN di Orissa (India)

OR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Oristano (Italia)

OR – codice ISO 3166-2:MD di Orhei (Moldavia)

OR – codice ISO 3166-2:US dell'Oregon (Stati Uniti)

Matematica

OR – operatore di disgiunzione logica dell'Algebra di Boole

Altro

Or – abbreviazione di ortoclasio

Or – abbreviazione di ortoclasio
OR – nelle statistiche di vari sport, record olimpico (Olympic record)

OR – Odds ratio

Or – metallo araldico dorato

Or – film del 2004 diretto da Keren Yedaya

Or' – fiume della Russia e del Kazakistan

