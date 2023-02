Le separa la S - Cruciverba

La porta rossa è una serie televisiva italiana prodotta da Rai Fiction, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi e diretta da Carmine Elia (per le prime due stagioni) e Gianpaolo Tescari (per la terza). Trasmessa su Rai 2, la prima stagione è andata in onda dal 22 febbraio al 22 marzo 2017, la seconda dal 13 febbraio al 20 marzo 2019 e la terza ed ultima dall'11 gennaio al 1º febbraio 2023.

RT, precedentemente chiamato Russia Today, è un canale televisivo satellitare russo diffuso a livello mondiale, il primo tra i canali della Russia completamente in digitale.