Le prime in Austria - Cruciverba

L'Impero austro-ungarico (in tedesco: Österreichisch-Ungarische Monarchie; in ungherese: Osztrák–Magyar Monarchia), o semplicemente Austria-Ungheria (in tedesco: Österreich-Ungarn; in ungherese: Ausztria-Magyarország) fu uno Stato dell'Europa centrale nato nel 1867 con il cosiddetto Ausgleich ("compromesso") tra la nobiltà ungherese e la monarchia asburgica inteso a riformare l'Impero austriaco nato nel 1804.

Codici

AU – codice vettore IATA di Austral Lineas Aereas-Cielos del Sur

– codice vettore IATA di Austral Lineas Aereas-Cielos del Sur AU – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Australia

Informatica

.au – dominio di primo livello dell'Australia

– dominio di primo livello dell'Australia au – formato di file audio

– formato di file audio AU Lab – applicativo per macOS

Sigle

AU (allievo ufficiale) – grado militare

(allievo ufficiale) – grado militare AU (Amministratore Unico)

(Amministratore Unico) AU ( astronomical unit , unità astronomica) – unità di misura

( , unità astronomica) – unità di misura AU (Audio Units) – architettura a plug-in per macOS

(Audio Units) – architettura a plug-in per macOS AU (Azione Universitaria) – movimento studentesco universitario italiano

(Azione Universitaria) – movimento studentesco universitario italiano AU (o, più spesso, AV) – in numismatica, "oro" (dal latino aurum ) o simbolo indicante lo stato di conservazione corrispondente a "splendido"

(o, più spesso, AV) – in numismatica, "oro" (dal latino ) o simbolo indicante lo stato di conservazione corrispondente a "splendido" Au – simbolo chimico dell'oro (dal latino aurum)

Geografia

Austria

Comuni

Au – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)

– comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg) Au am Leithaberge – comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)

Frazioni

Au – frazione di Bad Wimsbach-Neydharting, comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)

– frazione di Bad Wimsbach-Neydharting, comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria) Au – frazione di Ernstbrunn, comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)

– frazione di Ernstbrunn, comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria) Au – frazione di Kremsmünster, comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)

– frazione di Kremsmünster, comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria) Au o Au an der Donau – frazione di Naarn im Machlande, comune nel distretto di Perg (Alta Austria)

o – frazione di Naarn im Machlande, comune nel distretto di Perg (Alta Austria) Au – frazione di Obertrum am See, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)

– frazione di Obertrum am See, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese) Au – frazione di Sankt Roman, comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)

– frazione di Sankt Roman, comune nel distretto di Schärding (Alta Austria) Au – frazione di Schildorn, comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)

– frazione di Schildorn, comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria) Au – frazione di Strengberg, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)

– frazione di Strengberg, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria) Au – frazione di Unterach am Attersee, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)

– frazione di Unterach am Attersee, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria) Au am Kraking – frazione di Pressbaum, città nel distretto di Wien-Umgebung (Bassa Austria)

– frazione di Pressbaum, città nel distretto di Wien-Umgebung (Bassa Austria) Au bei Turnau – frazione di Turnau, città nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Francia

Au – antico nome tedesco di Lauw, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni

Au – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

– comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg) Au am Rhein – comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)

– comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg) Au in der Hallertau – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Ex comuni e frazioni

Au – frazione di Altdorf bei Nürnberg, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

– frazione di Altdorf bei Nürnberg, città nel distretto della Media Franconia (Baviera) Au – frazione di Bad Grönenbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)

– frazione di Bad Grönenbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera) Au – ex comune ora frazione di Berchtesgaden, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

– ex comune ora frazione di Berchtesgaden, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera) Au – ex comune ora frazione di Illertissen, città nel distretto della Svevia (Baviera)

– ex comune ora frazione di Illertissen, città nel distretto della Svevia (Baviera) Au – ex comune ora frazione di Monaco di Baviera, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

– ex comune ora frazione di Monaco di Baviera, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera) Au – frazione di Münchsmünster, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

– frazione di Münchsmünster, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera) Au – frazione di Ramsau bei Berchtesgaden, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

– frazione di Ramsau bei Berchtesgaden, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera) Au – frazione di Windeck, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

– frazione di Windeck, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia) Au am Aign – frazione di Reichertshofen, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

– frazione di Reichertshofen, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera) Au am Inn – frazione di Gars am Inn, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

– frazione di Gars am Inn, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera) Au vorm Wald – frazione di Hunderdorf, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Svizzera

Au – comune nel distretto di Rheintal (Canton San Gallo)

– comune nel distretto di Rheintal (Canton San Gallo) Au – ex comune ora frazione di Fischingen, comune nel distretto di Münchwilen (Canton Turgovia)

– ex comune ora frazione di Fischingen, comune nel distretto di Münchwilen (Canton Turgovia) Au – frazione di Wädenswil, città nel distretto di Horgen (Canton Zurigo)

Persone

Cindy Au (n. 1979) – attrice e cantante hongkonghese

(n. 1979) – attrice e cantante hongkonghese Stephanie Au (n. 1992) – nuotatrice hongkonghese

(n. 1992) – nuotatrice hongkonghese Wai Lun Au (n. 1971) – ex giocatore di calcio a 5 hongkonghese

Trasporti

AU – antica targa automobilistica della provincia di Apuania (oggi provincia di Massa Carrara) dal 1939 al 1949

Altro

Au – operatore telefonico giapponese

– operatore telefonico giapponese AU – album dei The Troggs del 1990

– album dei The Troggs del 1990 AU – termine usato nelle fandom per indicare fiction che si svolgono in ambientazioni differenti dalla continuity

– termine usato nelle fandom per indicare fiction che si svolgono in ambientazioni differenti dalla continuity Lingua au (codice ISO 639-3 avt)

(codice ISO 639-3 avt) AU – gruppo pop sperimentale

Altri progetti