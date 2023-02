Ottenebra la mente - Cruciverba

La quarta stagione della serie televisiva Ghost Whisperer - Presenze è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 3 ottobre 2008 al 15 maggio 2009, mentre in Italia è stata trasmessa in prima visione dall'11 marzo 2009 al 12 agosto 2009 sul canale satellitare Fox Life; in chiaro è andata in onda dal 17 giugno 2010 su Rai 2 con un doppio episodio (all'eccezione del primo preceduto dalla replica dell'ultimo della stagione precedente) il giovedì fino all'8 luglio 2010, ...

Follia (Insânia) è una serie televisiva brasiliana della The Walt Disney Company, che è prodotta dalla Intro Pictures e Star Original Productions. La serie è stata presentata in anteprima su Star+ in Brasile il 3 dicembre 2021. In Italia è stata resa disponibile su Disney+, come Star Original, il 26 gennaio 2022.