Non lasciarsi mettere sotto passivamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lasciarsi mettere sotto passivamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : REAGIRE

Significato/Curiosita : Non lasciarsi mettere sotto passivamente Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Il tempo di reagire è un brano musicale della cantante Simonetta Spiri, pubblicato il 26 maggio 2017 dall'etichetta discografica indipendente di Valerio Scanu NatyLoveYou.

