I limiti di Charlot - Cruciverba

Sigle

Cacciatorpediniere

Cantico dei Cantici

Campo totale

Capotreno

Ceská televize – rete televisiva della Repubblica Ceca

– rete televisiva della Repubblica Ceca Clackamas Technology

Commissario tecnico

Concilium Tridentinum

Tomografia computerizzata (Computed tomography)

Codici

CT – codice vettore IATA di Alitalia CityLiner

CT – vecchio ISO 3166-2:AU dell'Australian Capital Territory (Australia), sostituito da ACT nel 2004

CT – codice ISO 3166-2:ES della Catalogna (Spagna)

CT – codice ISO 3166-2:IN di Chhattisgarh (India)

CT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Catania (Italia)

CT – codice ISO 3166-2:MD di Cantemir (Moldavia)

CT – codice ISO 3166-2:MW del distretto di Chitipa (Malawi)

CT – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Costanza (Romania)

CT – codice ISO 3166-2:US dello stato del Connecticut (USA)

Altro