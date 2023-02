Istituto per la Ricostruzione Industriale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Istituto per la Ricostruzione Industriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RI

Significato/Curiosita : Istituto per la Ricostruzione Industriale L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (in acronimo IRI) è stato un ente pubblico economico italiano con funzioni di politica industriale. Ri è un comune francese di 174 abitanti situato nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 febbraio 2023

L istituto bancario del Vaticano istituto Geografico Un istituto tecnico istituto Professionale Un antico istitutore ricostruzione, nuova stesura con modifiche ricostruzione estetica chirurgica ricostruzione museale in 3D di paesaggi o ambienti Un grande artefice della ricostruzione italiana Istituto ricostruzione Industriale Monopolio industriale Città industriale belga Un edificio industriale industriale che compra cellulosa e pasta di legno Un importante centro industriale e commerciale tra Feltre e Belluno