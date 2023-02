Gesù in lingua araba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gesù in lingua araba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ISA

Significato/Curiosita : Gesu in lingua araba Nell'onomastica araba il nome risulta articolato in diverse componenti. Isa Danieli, pseudonimo di Luisa Amatucci (Napoli, 13 marzo 1937), è un'attrice italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 febbraio 2023

