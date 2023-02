Il fiume di Lisbona - Cruciverba

Lisbona (in portoghese Lisboa, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'bo/) è la capitale e la principale città del Portogallo. Con una popolazione di circa 545 923 abitanti all'interno dei suoi confini amministrativi, e circa 3 milioni nella sua area urbana (undicesima nell'Unione Europea) è la città più popolosa del Paese. Situata sull'estremità occidentale della penisola iberica, ...

Il Tago (Tajo in spagnolo e Tejo in portoghese) è il fiume più lungo della Penisola iberica, che attraversa con un corso di circa 1008 km; di cui 716 percorsi in Spagna e 292 in Portogallo.