Circonda la Terra - Cruciverba

Una divinità delle acque è un dio o una dea della mitologia che vengono associati con l'acqua o i vari corpi idrici (come mari e fiumi). Le divinità dell'acqua sono relativamente comuni in ambito mitologico e sono state considerate generalmente più importanti tra le civiltà in cui il mare, l'oceano o un grande fiume era più importante per la loro storia. Un altro aspetto importante del culto delle divinità dell'acqua erano le sorgenti o i pozzi sacri.

L'atmosfera (dal greco antico tµ, atmòs, «vapore» e sfaa, sphàira, «sfera») è un involucro gassoso che circonda un corpo celeste, le cui molecole sono trattenute dalla forza di gravità del corpo stesso.