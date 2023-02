Che non è cosciente dei propri atti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che non è cosciente dei propri atti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : IRRESPONSABILE

Significato/Curiosita : Che non e cosciente dei propri atti Gli assiomi della comunicazione, definiti da Paul Watzlawick e dagli altri studiosi della scuola di Palo Alto (California) sono proprietà delle comunicazioni che hanno implicazioni relazionali. La vita secondo Jim (According to Jim) è una sitcom statunitense prodotta dal 2001 al 2009. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 febbraio 2023

