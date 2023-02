Cesare vi sconfisse i pompeiani 46 a C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cesare vi sconfisse i pompeiani 46 a C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TAPSO

Significato/Curiosita : Cesare vi sconfisse i pompeiani 46 a C Gaio Giulio Cesare (in latino: Gaius Iulius Caesar, Pronuncia restaurata o classica; AFI : Questa è una ... La battaglia di Tapso si svolse il 6 aprile 46 a.C. (equivalente al 7 febbraio del calendario riformato) nei pressi di Thapsus (oggi Ras Dimas, Tunisia). L'esercito della Repubblica senatoriale, condotto da Quinto Cecilio Metello Pio Scipione Nasica e dal suo alleato Giuba I di Numidia, si scontrò con le forze di Gaio Giulio Cesare, che finirono per avere il sopravvento. Con questa vittoria Cesare spezzò le resistenze che ancora vi erano contro il suo potere in Africa e si avvicinò ancora di più al potere assoluto. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 febbraio 2023

