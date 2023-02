Cambiano le parole in favole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano le parole in favole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FV

Significato/Curiosita : Cambiano le parole in favole Georgeanne "Gi" Kalweit (Minneapolis, 13 ottobre 1964) è una cantante e pittrice statunitense. Medicina FV – acronimo per Fibrillazione ventricolare Trasporti FV – codice vettore IATA di Pulkovo Aviation

FV – acronimo per il fabbricato viaggiatori di una stazione ferroviaria Fumetti Freccia Verde – personaggio dei fumetti DC Comics Industria FV – abbreviazione di fotovoltaico Sport FV – abbreviazione di Fußballverein nella denominazione di diverse squadre di calcio di paesi di lingua tedesca Altro FV – abbreviazione di FarmVille, gioco di Facebook Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 febbraio 2023

