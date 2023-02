Morì combattendo alle Termopili - Cruciverba

La battaglia delle Termòpili, o delle Termòpile (in greco antico: Teµpa µ, he en Thermopýlais máche), fu combattuta da un'alleanza di poleis greche, guidata dal re di Sparta Leonida I contro l'Impero persiano governato da Serse I. Si svolse in tre giorni, durante la seconda invasione persiana della Grecia, nell'agosto o nel settembre del 480 a.C. presso lo stretto passaggio delle Termopili (o, più correttamente, ...

Leonida I (dorico: ed, Leonídas; ionico e attico: ed, Leonídes, "figlio del leone"; Sparta, 540 a.C. circa – Termopili, 480 a.C.) fu re di Sparta tra il 490 e il 480 a.C..