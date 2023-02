Così è anche detto il lago di Ginevra - Cruciverba

Ginevra (in francese e ufficialmente: Genève Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/.nv/; in tedesco: Genf Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'gf/; in romancio: Genevra) è un comune svizzero di 201 818 abitanti del Canton Ginevra; ha lo status di città ed è la capitale del cantone.

Il lago Lemàno (in francese lac Léman, in francoprovenzale lèc Lèman), spesso chiamato lago di Ginevra, è il maggiore lago della Svizzera e dell'Europa occidentale, posto sul confine franco-svizzero ed esteso per il 40% in Francia (dipartimento dell'Alta Savoia) e per il restante 60% in Svizzera.