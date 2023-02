Non c è peggior __ di chi non vuol sentire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non c è peggior __ di chi non vuol sentire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SORDO

Significato/Curiosita : Non c e peggior di chi non vuol sentire Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. La sordità è la disfunzione o lesione dell'apparato uditivo che comporta una riduzione più o meno grave dell'udito. Può essere causata da: malattia, esposizione eccessiva ai rumori, assunzione di determinati farmaci e antibiotici, lesioni all'orecchio. La patologia interessa il genere umano ed animale; può presentarsi già alla nascita oppure durante la vita, a seguito di un trauma. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 febbraio 2023

Altre risposte alla domanda : Non c è peggior __ di chi non vuol sentire : peggior; vuol; sentire; L offesa peggiore Disturbo, peggioramento Le condizioni... peggiori A volte può essere peggiore del male Opposto al peggiore Che vuol scandalizzare La fa chi vuol sapere vuole averla il litigante Le fa perdere chi vuole sparire Quella Bassotti vuol derubare Paperone Piccola emittente per sentire RTL o R101 Si fa sentire guardando dall alto in basso Farsi sentire come un arbitro... o un vigile Li emettono i cani per farsi sentire Con chi l ha perso è difficile farsi sentire Cerca altre Definizioni