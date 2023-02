Essere insensibili: non avere sangue nelle __ - Cruciverba

Maria Antonia Giuseppa Giovanna d'Asburgo-Lorena, nota semplicemente come Maria Antonietta (Vienna, 2 novembre 1755 – Parigi, 16 ottobre 1793), è stata regina consorte di Francia e Navarra, dal 10 maggio 1774 al 1º ottobre 1791, e regina dei Francesi, dal 1º ottobre 1791 al 21 settembre 1792, come consorte di Luigi XVI. Fu l'ultima regina di Francia dell'ancien régime.

Una vena, in anatomia, è un vaso sanguigno che conduce il sangue verso il cuore. La maggior parte delle vene trasporta il sangue privo di ossigeno (o meglio, con una concentrazione minore di ossigeno) dai tessuti al cuore, ad eccezione delle vene polmonari e delle vene ombelicali, che trasportano il sangue ossigenato verso il cuore. Sono vene anche quei vasi che costruiscono un proprio distretto vascolare: come ad esempio i vasi del sistema portale enterico ed il sistema portale ipofisario. Le arterie invece sono i vasi che portano il sangue ossigenato dal cuore ai tessuti. Le vene sono dotate di una muscolatura meno spessa rispetto alle arterie e in genere si trovano più vicine alla pelle. Questi vasi sanguigni possono essere dotati di valvole per prevenire il reflusso sanguigno. Le vene contengono la maggior parte del volume sanguigno, circa il 60%.