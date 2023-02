La tecnica per la misurazione delle distanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tecnica per la misurazione delle distanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TELEMETRIA

Significato/Curiosita : La tecnica per la misurazione delle distanze La acutezza visiva o acuità visiva o visus, è una delle principali abilità del sistema visivo, definita come la capacità dell'occhio di percepire e quindi di risolvere anche i dettagli più fini degli oggetti osservati. La telemetria è una tecnologia informatica che permette la misurazione e la trascrizione di Informazioni di interesse al progettista di sistema o all'operatore. La parola deriva dalle radici greche tele = lontano, e metron = misura. I sistemi che necessitano di istruzioni e dati inviati hanno bisogno della controparte della telemetria, il telecomando, per poter operare. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 febbraio 2023

Altre risposte alla domanda : La tecnica per la misurazione delle distanze : tecnica; misurazione; delle; distanze; tecnica di misurazione delle distanze Una diffusa tecnica pittorica La tecnica dei manifesti pubblicitari La tecnica dei manifesti tecnica diagnostica epidermica tramite vetrino Tecnica di misurazione delle distanze misurazione delle precipitazioni atmosferiche Strumenti di misurazione della massa La matematica che studia la misurazione degli angoli La branca che studia la misurazione degli angoli Valle trentina delle mele La fine delle speranze Residuo delle combustioni La sigla delle bibite con tre vitamine Fu causa delle sventure di Troia Tecnica di misurazione delle distanze Trasportano su lunghe distanze Una misura da distanze astronomiche Nave da carico e passeggeri per brevi distanze Accorcia le distanze Cerca altre Definizioni