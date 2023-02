Il riferimento per tutti i viaggiatori italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il riferimento per tutti i viaggiatori italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TCI

Significato/Curiosita : Il riferimento per tutti i viaggiatori italiani I viaggiatori (Sliders) è una serie televisiva statunitense di fantascienza prodotta dalla Universal e dalla St. Clare Entertainment. Fondamento della serie televisiva sono i viaggi attraverso le dimensioni parallele compiuti dai protagonisti grazie alla ipotetica realizzazione del ponte di Einstein-Rosen (erroneamente chiamato in alcuni episodi come Einstein-Rosen-Pudalski). Codici TCI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Reina Sofia di Santa Cruz de Tenerife, Spagna Sigle Target Controlled Infusion

Televisione Cristiana in Italia

Touring Club Italiano

TCI Telecolor International Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 febbraio 2023

