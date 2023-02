Per niente alta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per niente alta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BASSA

Significato/Curiosita : Per niente alta Niente di nuovo sul fronte occidentale (titolo originale Im Westen nichts Neues, letteralmente All'Ovest niente di nuovo) è un romanzo di guerra di Erich Maria Remarque, pseudonimo di Erich Paul Remark, veterano della prima guerra mondiale. Il libro narra il trauma psicologico e mentale subìto dai soldati tedeschi durante il conflitto, e il distacco dalla vita civile provato da molti di questi uomini, una volta tornati, angosciati e tormentati ... Bassa – area a governo locale ( local government area ) dello Stato di Kogi, Nigeria

– area a governo locale ( ) dello Stato di Kogi, Nigeria Bassa – area a governo locale ( local government area ) dello Stato di Plateau, Nigeria

– area a governo locale ( ) dello Stato di Plateau, Nigeria Bassa – nome proprio di persona italiano femminile Persone Ferrer Bassa (1285-1348) – pittore e miniaturista spagnolo e catalano Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 febbraio 2023

Altre risposte alla domanda : Per niente alta : niente; alta; Per niente dolce, come un aranciata Ma proprio per niente Per niente raffinati Per niente vantaggioso Per niente utile La cagnetta disegnata da altan alta Tensione alta e snella Si montano sugli pneumatici in alta montagna Caltanissetta Cerca altre Definizioni