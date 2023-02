Il passaggio che mette in condizione di segnare un gol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il passaggio che mette in condizione di segnare un gol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASSIST

Significato/Curiosita : Il passaggio che mette in condizione di segnare un gol Fabio Quagliarella (Castellammare di Stabia, 31 gennaio 1983) è un calciatore italiano, attaccante della Sampdoria. L'assist, o passaggio vincente, è, nel calcio, il passaggio decisivo per la realizzazione di una rete. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 febbraio 2023

