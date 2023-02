Game __, ossia gioco finito - Cruciverba

The Last of Us Parte II (The Last of Us Part II) è un videogioco di avventura dinamica, a sfondo post-apocalittico, sviluppato dalla casa di produzione Naughty Dog in esclusiva per PlayStation 4. È il sequel di The Last of Us e si svolge cinque anni dopo quest'ultimo. Il gioco è stato pubblicato il 19 giugno 2020, dopo diversi rinvii.

Geografia

Over – villaggio del Cambridgeshire (Regno Unito)

– villaggio del Cambridgeshire (Regno Unito) Over – villaggio del Cheshire (Regno Unito)

Over – villaggio del South Gloucestershire (Regno Unito)

Musica

Over – album di Peter Hammill del 1977

– album di Peter Hammill del 1977 Over – traccia dell'album Mer de Noms degli A Perfect Circle del 2000

– traccia dell'album degli A Perfect Circle del 2000 Over – singolo di Lindsay Lohan del 2005

– singolo di Lindsay Lohan del 2005 Over – singolo dei Portishead del 1997

– singolo dei Portishead del 1997 Over – singolo degli High and Mighty Color del 2004

– singolo degli High and Mighty Color del 2004 Over – singolo degli Evans Blue del 2006

– singolo degli Evans Blue del 2006 Over – singolo di Drake del 2010

– singolo di Drake del 2010 Over – singolo degli Hey! Say! JUMP del 2011

Altro