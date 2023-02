Esortazione latina : agire in fretta ma con cautela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esortazione latina : agire in fretta ma con cautela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FESTINALENTE

Significato/Curiosita : Esortazione latina : agire in fretta ma con cautela Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Il Museo Ettore Guatelli è un museo etnografico sito nel podere Bellafoglia a Ozzano Taro, frazione di Collecchio in provincia di Parma. Il museo ospita la grande collezione di oggetti correlati alla vita contadina raccolti da Ettore Guatelli, nato nel 1921 e divenuto maestro elementare nei primi anni del dopoguerra. Interessato agli oggetti in quanto testimonianza della storia dell'Uomo, Ettore Guatelli era soprattutto affascinato dalle storie che essi portano con sé e sono in grado di narrare. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 febbraio 2023

