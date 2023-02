Dispositivo per il pagamento con carta e bancomat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo per il pagamento con carta e bancomat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : POS

Significato/Curiosita : Dispositivo per il pagamento con carta e bancomat Un POS (dall'inglese Point of sale, lett. "punto di vendita") o terminale di pagamento è un dispositivo elettronico che consente di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito o prepagate. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 febbraio 2023

