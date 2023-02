Acciaio che non arrugginisce - Cruciverba

Il coltello (dal latino cultellus, diminutivo di culter cioè "coltello" dell'aratro) è un utensile di uso manuale utilizzato per il taglio. Solitamente consiste in una lama a una punta con uno o più bordi affilati fissata ad un manico. Le lame sono state utilizzate come utensili e armi dall'età della pietra, all'alba dell'umanità. Gli antropologi ritengono che il coltello sia uno dei primi attrezzi progettati dagli esseri umani per sopravvivere.

L'acciaio inossidabile è caratterizzato da una maggiore resistenza alle ossidazioni e alla corrosioni, rispetto al comune acciaio non legato (anche detto acciaio al carbonio). Altri termini comunemente usati e sinonimi, sono: Acciaio Inox (dal francese acier inoxydable), Stainless Steel (dall'inglese acciaio senza macchia) e Rostfrei Stahl (dal tedesco acciaio senza ruggine).