__ Wars, Guerre Stellari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Wars, Guerre Stellari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STAR

Significato/Curiosita : Wars Guerre Stellari Guerre stellari (in inglese Star Wars) è un franchise creato da George Lucas, che si sviluppa da una saga cinematografica iniziata nel 1977 col film Guerre stellari, sottotitolato retroattivamente Episodio IV - Una nuova speranza. A questo film sono seguite altre due pellicole, distribuite a tre anni di distanza l'una dall'altra: L'Impero colpisce ancora (1980) e Il ritorno dello Jedi (1983). Questi tre ... Star (stella in lingua inglese) può riferirsi a: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: wars; guerre; stellari; Obi-Wan Kenobi : Star wars = Signor Spock : x; George : ha diretto quattro episodi di Star wars ; Spada __, arma dei Jedi di Star wars ; Spada arma dei Jedi di Star wars ; Il Solo personaggio di guerre stellari; Si batte per scongiurare le guerre ; __ Guinness in guerre stellari; __ Guinness, Obi Wan Kenobi in guerre stellari; Il Solo personaggio di Guerre stellari ; __ Guinness in Guerre stellari ; __ Guinness, Obi Wan Kenobi in Guerre stellari ; _ Solo, Guerre stellari ; Cerca nelle Definizioni