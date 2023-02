Le vocali in gruppo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in gruppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UO

Significato/Curiosita : Le vocali in gruppo Le corde vocali sono due lembi tendinei che, con il passaggio dell'aria, vibrano e producono suoni (la "voce"). L'organo è composto da uno scheletro cartilagineo ed ha un certo numero di muscoli, legamenti, fasce connettive, mucose. Sigle Ultima Online – videogioco

– videogioco Unità Organizzativa – nella pubblica amministrazione, e nell'organizzazione aziendale

– nella pubblica amministrazione, e nell'organizzazione aziendale University of Oregon – università statunitense

– università statunitense Urban operations, operazioni militari di guerra urbana.

operazioni militari di guerra urbana. Unità Ospedaliera – in ambito medico Codici UO – codice vettore IATA di Hong Kong Express Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: vocali; gruppo; Tre vocali su molti annunci; Le vocali di moda; vocali in forse; Laurea senza vocali ; gruppo di barbari armati; Un gruppo musicale; Un gruppo di esami; Un gruppo di antibiotici; Cerca nelle Definizioni