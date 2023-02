Le vocali in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AA

Significato/Curiosita : Le vocali in casa In fonetica, la vocale è un fono che ha come realizzazione prevalente un vocoide. La parola vocale deriva dal latino vocalis, che significa 'parlante', 'che parla', 'dotato di voce', 'sonoro'. Dal punto di vista articolatorio, una vocale è un suono prodotto mediante la vibrazione delle corde vocali, emesso senza frapporre ulteriori ostacoli al flusso dell'aria così fatto risuonare. Le vocali vengono classificate in base a tre parametri: Botanica Aa – genere della famiglia delle Orchidacee Codici AA – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina

– codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina aa – codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar

– codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar AA – codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico

– codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico AA – codice vettore IATA di American Airlines Geologia Aa – tipo di colata lavica basaltica emessa in particolare nei territori delle Hawaii Geografia Aa è una contrazione della parola celtica o forse germanica per “acqua”, col significato di “acqua corrente”, può riferirsi a: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: vocali; casa; Linea senza vocali ; Le vocali in gruppo; Tre vocali su molti annunci; Le vocali di moda; La casa della Ypsilon; Le donne di casa nostra; Il casa to di papa Francesco; Si dice di casa in cui regna il caos; Cerca nelle Definizioni