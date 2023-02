La vita notturna dei giovani in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vita notturna dei giovani in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MOVIDA

Significato/Curiosita : La vita notturna dei giovani in citta La vita notturna (in inglese nightlife) è un termine collettivo che indica l'intrattenimento disponibile, e generalmente più popolare, dalla tarda serata fino alle prime ore del mattino. Include la frequentazione di pub, bar, discoteche, oltre a feste, musica dal vivo, concerti, cinema e spettacoli. L'intrattenimento notturno è orientato prevalentemente ai giovani adulti. La lingua italiana ha fatto proprio il termine spagnolo "movida", per indicare le attività connesse al ... Movida madrileña – movimento sociale e artistico diffuso in Spagna dalla fine degli anni settanta con la caduta della dittatura franchista, fino ai primi anni novanta. Il termine movida ha poi via via perso tale connotazione culturale e socio-artistica e in Italia è stato, ed è tuttora, utilizzato per indicare l'animazione, il "divertimento" e vita notturni.

Movida – marchio italiano di pile e batterie ricaricabili dell'azienda italiana Tobacco's Imex.

– marchio italiano di pile e batterie ricaricabili dell'azienda italiana Tobacco's Imex. Movida – gruppo musicale rock degli anni novanta.

– gruppo musicale rock degli anni novanta. Movida – discoteca house degli anni ottanta. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

