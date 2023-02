È vietato in certe vie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È vietato in certe vie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SENSO

Significato/Curiosita : e vietato in certe vie Totò, pseudonimo di Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio (Napoli, 15 febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967), è stato un attore, commediografo, poeta, paroliere, sceneggiatore e filantropo italiano. Attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, soprannominato «il principe della risata», è considerato, anche in virtù di alcuni ruoli drammatici, uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano. Senso – in linguistica, sinonimo di "significato"

– in linguistica, sinonimo di "significato" Senso – in biologia, termine riferito alla funzionalità dei cosiddetti "organi di senso"

– in biologia, termine riferito alla funzionalità dei cosiddetti "organi di senso" Senso – in matematica, sinonimo di "verso" (di un vettore)

– in matematica, sinonimo di "verso" (di un vettore) Senso – in biologia molecolare, orientamento estremità-estremità di un singolo filamento di acido nucleico

– in biologia molecolare, orientamento estremità-estremità di un singolo filamento di acido nucleico Senso – novella di Camillo Boito

– novella di Camillo Boito Senso – film di Luchino Visconti (1954), tratto dall'omonima novella Voci correlate Senso (filosofia) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «senso» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

