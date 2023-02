Un vero e proprio allocco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vero e proprio allocco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GUFO

Significato/Curiosita : Un vero e proprio allocco Questa è la lista dei personaggi secondari de I Simpson. Questi personaggi – come specificato nella pagina WP:MONDI – non possono avere proprie voci dedicate. I personaggi che invece hanno una propria voce sono elencati qui. Il gufo comune (Asio otus (Linnaeus, 1758)) è un uccello rapace facente parte della famiglia degli Strigidi. Diffuso nel Nordamerica, in Europa e in Asia, vive principalmente nei boschi e nelle foreste di conifere. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

