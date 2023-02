Vernici per le unghie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vernici per le unghie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SMALTI

Significato/Curiosita : Vernici per le unghie Con la denominazione Nail Art si indicano le varie tecniche utilizzate per la decorazione delle unghie di mani e piedi. Lo smalto è un rivestimento inorganico fusibile che si fissa sul metallo o su ceramica ad alta temperatura (da 500 a 900 °C). È una sostanza a base vetrosa di ogni colore, applicato spesso a oggetti di ceramica, come pure su rame, bronzo, argento e oro o loro leghe. Nell'industria si applica su acciaio, ghisa e alluminio. Diventa così una protezione da ossidazioni, dall'acqua e da acidi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: vernici; unghie; vernici per unghie; Un acqua per vernici ; Tipo di vernici ; Smaltate, vernici ate; Vernici per unghie ; La sostanza delle unghie ; Si rosicchia le unghie ; Diffusa tecnica di decorazione delle unghie ; Cerca nelle Definizioni