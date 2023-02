Vendite all incanto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vendite all incanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTE

Significato/Curiosita : Vendite all incanto Un'asta giudiziaria è una particolare attività processuale che si tiene presso l'ufficio aste giudiziarie dei tribunali, e attraverso cui il giudice dell’esecuzione, a seguito di un'esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà dell'esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo. Adelaide Aste – attrice italiana

– attrice italiana Armando Aste – alpinista italiano

– alpinista italiano Asté – comune francese Pagine correlate Asta

D'Aste Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

