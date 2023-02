Li vedi allo specchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li vedi allo specchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IL

Significato/Curiosita : Li vedi allo specchio Uno specchio è un oggetto che riflette un'immagine. La luce che rimbalza su uno specchio mostra un'immagine di ciò che si trova di fronte ad esso, se messa a fuoco dall'umano attraverso la lente dell'occhio o una fotocamera. Gli specchi invertono la direzione dell'immagine in un angolo uguale ma opposto da cui la luce risplende su di essa. Ciò consente allo spettatore di vedere se stesso e gli oggetti dietro di sé o fuori dal suo campo visivo. La sua superficie riflettente è levigata ... La IL è stata una casa discografica italiana, attiva tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

