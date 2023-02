Vasto, esteso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasto, esteso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMPIO

Significato/Curiosita : Vasto esteso I Del Vasto sono una famiglia di discendenza aleramica di origini franche, che acquisì ampi territori nel Piemonte meridionale, fra Alessandria e Saluzzo, e nella Liguria occidentale. I loro domini comprendevano la marca di Savona e una parte delle Langhe e delle contee di Acqui e di Bredulo. Con il matrimonio di Adelasia con il normanno Ruggero d'Altavilla i del Vasto estesero i loro domini anche ad alcuni importanti feudi siciliani e, per una breve parentesi, al Regno di ... Ampio è una frazione del comune di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: vasto; esteso; Il più vasto degli Stati Uniti; Noto e vasto parco di Londra; Deserto caldo più vasto della terra; Un vasto e frequentalo centro commerciale; Si ripetono per esteso ; esteso parco di Vienna; Mr detto per esteso ; Un bosco fitto ed esteso ; Cerca nelle Definizioni