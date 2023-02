La valutazione dei periti - Cruciverba

Storia

La L. 28 marzo 1968, n. 434, in materia di "Ordinamento della professione di perito agrario" (Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 101) integrata dalla L. 21 febbraio 1991, n. 54, in materia di ...

La stima è una valutazione effettuata dal valutatore finalizzata a stabilire il valore numerico di una grandezza, come ad esempio il valore economico e monetario di un bene mobile o immobile. Può essere utilizzata, in casi più rari, per indicare il costo approssimativo di un dato servizio.