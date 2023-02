Valle trentina delle mele - Cruciverba

La provincia autonoma di Trento (in ladino Provinzia Autonoma de Trent, in cimbro Sèlbstendig Provintz vo Tria in mocheno Autonome Provinz va Trea't, in dialetto trentino Provincia de Trent), comunemente nota come Trentino, è una provincia italiana del Trentino-Alto Adige di 541 692 abitanti, con capoluogo Trento, confinante a nord con la provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige), a est e a sud con le province ...

Codici

NON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nonouti (Kiribati)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nonouti (Kiribati) non – codice ISO 639-2 alpha-3 del norreno

Grammatica

non – Avverbio di negazione

Geografia

Val di Non – valle del Trentino (Italia)

– valle del Trentino (Italia) Santa Maria di Non – frazione di Curtarolo (Padova)

Musica

NON – nome d'arte di Boyd Rice

Religione

Santa Non – santa britannica, madre di san David del Galles

Fumetti

Non – personaggio dei fumetti DC Comics

