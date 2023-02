Vado... nei versi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vado... nei versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : VO

Significato/Curiosita : Vado... nei versi Quo vado è un film del 2016 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. Vo' (chiamato impropriamente anche Vo' Euganeo e Vò) è un comune italiano di 3 275 abitanti della provincia di Padova in Veneto, posto sul versante ovest dei Colli Euganei. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

