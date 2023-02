Usano piet razze colorate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usano piet razze colorate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MOSAICISTI

Significato/Curiosita : Usano piet razze colorate La Scuola Mosaicisti del Friuli è attiva a Spilimbergo (PN) dal 1922. È stata fondata nel primo dopoguerra per offrire opportunità di studio e di lavoro ai giovani, su iniziativa di Lodovico Zanini (delegato della Società Umanitaria di Milano a Udine) e di Ezio Cantarutti (Sindaco di Spilimbergo). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

