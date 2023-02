Uno champagne secco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno champagne secco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BRUT

Significato/Curiosita : Uno champagne secco Lo champagne (in italiano, raro, sciampagna) è un vino spumante francese ad appellation d'origine contrôlée (AOC) prodotto con metodo classico, famoso in tutto il mondo e comunemente associato ai concetti di lusso e festa. Brut – tipologia di vino spumante; a volte il termine "Brut" è usato erroneamente come sinonimo di vino spumante

– tipologia di vino spumante; a volte il termine "Brut" è usato erroneamente come sinonimo di vino spumante Brut – linea di profumi

– linea di profumi Art Brut – concetto usato per indicare le produzioni artistiche realizzate da non professionisti o pensionanti dell'ospedale psichiatrico che operano al di fuori delle norme estetiche convenzionali

– concetto usato per indicare le produzioni artistiche realizzate da non professionisti o pensionanti dell'ospedale psichiatrico che operano al di fuori delle norme estetiche convenzionali Roman de Brut – opera letteraria medievale di Robert Wace

– opera letteraria medievale di Robert Wace Brut y Tywysogion – cronaca di tipo annalistico medievale

– cronaca di tipo annalistico medievale Brut – insaccato tipico di Villareggia, nella città metropolitana di Torino Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Brut» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

