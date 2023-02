Unione Europea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unione Europea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UE

Significato/Curiosita : Unione Europea L'Unione europea, abbreviata in UE (pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'ue/; o, erroneamente, Ue), è un'unione politica ed economica a carattere sovranazionale, che comprende 27 Stati membri. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Si conservano per la Comunione ; Servono per la Comunione ; Una riunione ... di medici; Una decisione presa in riunione ; BCE : Lagarde = Commissione europea : x; Che è al di qua di una importante catena montuosa europea ; Lingua europea anche detta magiaro; Lingua europea ;