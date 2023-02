Ha l unghia più piccola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha l unghia più piccola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MIGNOLO

Significato/Curiosita : Ha l unghia piu piccola L'artiglio è un elemento che si trova all'estremità delle zampe della maggior parte dei mammiferi, uccelli ed alcuni rettili. Sono delle fanere a forma di uncino. La parola artiglio può anche essere utilizzata riferendosi agli invertebrati, qualcosa di simile può essere infatti trovato negli artropodi come gli scarafaggi o ... Il mignolo (anche dito mignolo o quinto dito) è un dito della mano dell'uomo, usualmente il più piccolo. Si trova nella posizione opposta al pollice, vicino all'anulare. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: unghia; piccola; Un unghia adunca; L unghia ... finta; Un unghia adunca; In mezzo all unghia ; La piccola __, romanzo di Dickens; Sorgo o piccola assennata; Una piccola apertura per sbirciare; Il romanziere de La piccola Donit; Cerca nelle Definizioni