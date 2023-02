Una scritta sotto la foto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una scritta sotto la foto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DIDASCALIA

Significato/Curiosita : Una scritta sotto la foto Le foto di Gioia è un film del 1987, diretto da Lamberto Bava. Una didascalia è, in un documento, un breve commento illustrativo posto sotto una tavola o una figura. Lo stesso termine indica la parte non dialogica di un testo teatrale, oppure la breve descrizione posta generalmente sotto, o vicino, a un dialogo o ad un'immagine nei fumetti, nei film o nei copioni, con funzione di commento. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: scritta; sotto; foto; Citazione... scritta in breve; scritta da film western; La scritta nello scudo crociato della DC lat; La e come è scritta nei telegrammi; sotto nei prefissi; Si abbarbica sotto terra; Vi si sotto pone la coscienza; Li esegue il sotto posto; Inchiostro per foto copie; foto 3 Una gita a 4743 Molise|; foto 2 Una gita a 4743 Molise|; foto 1 Una gita a 4743 Molise|; Cerca nelle Definizioni