Una scatola musicale - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CARILLON

Significato/Curiosita : Una scatola musicale Scatola musicale – altro nome del carillon

– altro nome del carillon Scatola musicale – altro nome della serinette Il carillon, o scatola musicale/armonica o cassetta armonica, è uno strumento musicale automatico del XIX secolo che produce musica ponendo in vibrazione lamelle d'acciaio disposte a pettine, le cui punte sono adiacenti a un cilindro dotato di chiodi disposti in modo tale da preimpostare le linee melodiche. Lo strumento appartiene pertanto alla famiglia dei lamellofoni ovvero idiofoni a pizzico. Lo strumento è nato in Svizzera nel 1796. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

