Una scansione del corpo - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : TAC

Significato/Curiosita : Una scansione del corpo Il microscopio elettronico è un microscopio che utilizza come radiazione gli elettroni anziché la luce, utilizzata nel tradizionale microscopio ottico. Fu inventato dai tedeschi Ernst Ruska e Max Knoll nel 1931. Chimica TaC – formula chimica del carburo di tantalio Codici TAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tacloban (Filippine)

tac – codice ISO 639-3 della lingua tarahumara bassa

TAC – codice ISO 3166-2:PE della regione di Tacna (Perù) Geografia Tác – comune della provincia di Fejér (Ungheria) Medicina Tomografia assiale computerizzata – chiamata nel linguaggio comune TAC. Musica T.A.C. – gruppo musicale italiano industrial

– gruppo musicale italiano industrial Tac...! – album di Franco Califano del 1977 Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «TAC» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

